ЄС може ввести нові санкції проти росії, якщо путін відмовиться від переговорів із Зеленським

Український президент закликав запровадити санкції, якщо глава Кремля відмовиться від участі в саміті.

Європа, ймовірно, запровадить нові санкції проти рф, якщо російський диктатор владімір путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Якщо путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним приводом для запровадження санкцій", — заявило високопоставлене джерело видання в уряді, обізнане з обговореннями в Білому домі.

Наразі немає інформації про те, де і коли може відбутися потенційна зустріч Зеленського та путіна (хоча для неї виділили двотижневий дедлайн — до кінця серпня). Серед варіантів поки що — Женева, Будапешт, Мінськ, Рим. Якщо двосторонні перемовини все-таки будуть, після них можна чекати на "саміт трьох" — за участі Трампа. CNN пише, що путін не готовий до зустрічі з Зеленським ні зараз, ні у майбутньому, тому кремль знижує очікування.