ПОЛІТИКА

Зустріч Зеленського і путіна: Reuters вказав ймовірну країну проведення

19 серпня 2025, 12:49
фото: Володимир Зеленський / Telegram
кремль поки офіційно не оголосив про згоду путіна на зустріч із Зеленським.

Зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора владіміра путіна може відбутися в Угорщині.

Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації США.

Після зустрічі у Білому домі Зеленський заявив, що росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна — росія, а потім вже тристоронню з участю США. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Трамп домовився про зустріч між лідерами України та росії протягом наступних двох тижнів, але висловив сумнів, чи вистачить путіну сміливості взяти участь у саміті.

Президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, хоча офіційно москва цього не підтверджувала. Помічник президента рф Ушаков додав, що росія готова "вивчити можливість підвищення рівня представництва" на переговорах.

Під час переговорів у Білому домі Зеленський та Трамп обговорювали гарантії безпеки для України, включно з пакетом українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 млрд. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що сторони розглянуть гарантії на кшталт статті 5 статуту НАТО, а Трамп підтвердив, що США координуватимуть підтримку європейських країн.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на проведенні переговорів у нейтральній європейській країні, а Україна та США віддають перевагу Ватикану, тоді як путін схиляється до Женеви. Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії підтвердили готовність прийняти саміт.

кремль поки офіційно не оголосив про згоду путіна на зустріч із Зеленським, однак AFP повідомляє, що під час телефонної розмови з Трампом президент рф висловив готовність до переговорів.

