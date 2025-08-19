Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін повідомив Трампу про готовність зустрітися із Зеленським – AFP

19 серпня 2025, 09:29
Президент України ще раніше висловився з цього приводу.

Президент країни-терористки владімір путін під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив про готовність зустрітися з головою Української держави Володимиром Зеленським.

Про це пише AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та кремля.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков також заявляв, нібито путін і Трамп під час розмови підтримали можливі прямі переговори між делегаціями Києва та москви. За його словами, сторони обговорили ідею підвищити рівень представництва на переговорах між росією та Україною.

Володимир Зеленський після зустрічі в Білому домі 18 серпня вже заявляв, що готовий до переговорів із путіним у двосторонньому форматі. А після цього він розраховує на тристоронній саміт.

Дональд Трамп після зустрічі з європейськими партнерами і телефонної розмови з російським диктатором повідомив, що розпочав підготовку особистої зустрічі між Зеленським і путіним. Американський президент також анонсував можливість подальшого тристороннього саміту за участю США. За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, організатори сподіваються провести зустріч Зеленського та путіна вже до кінця серпня.

"Після завершення зустрічей я зателефонував президентові путіну й розпочав підготовку до зустрічі між президентом путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще буде визначено. Після того, як ця зустріч відбудеться, ми проведемо тристоронню зустріч (Trilat) — двоє президентів і я", — заявив Трамп.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт між лідерами України та росії потенційно може відбутися протягом двох тижнів, однак «він не впевнений, що російський президент наважиться піти на такий крок».

Політик підкреслив, що очікування від нинішніх переговорів не лише виправдалися, а й перевершили прогнози. Він також привітав заяву Трампа про намір надати Україні гарантії безпеки, наголосивши, що участь у цьому процесі має взяти вся Європа.

Окрім того, президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що "скептично" ставиться до зобов'язань Путіна щодо мирного процесу.

"Йому не можна довіряти", — підкреслив фінський лідер.

