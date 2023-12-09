Окупанти просунулись під Авдіївкою і захопили очисні споруди АКХЗ – ISW

Через складні погодні умови уповільнились темпи російських та українських військових під Авдіївкою.

Про це йдеться в звіті ISW.

"російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та здійснили підтверджене просування в районі Авдіївки та на заході Запорізької області", - про це йдеться в звіті.

Аналітики інститутут вважають, що російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки і підтвердили наступ.

Опубліковані вчора геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки.

Джерела рф стверджють, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

російські воєнкори заявили, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і захопили населений пункт, водночас інший стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.

російські джерела стверджували 7 і 8 грудня, що російські війська також атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного, Новокалинового, Сіверного .

Водночас російське джерело стверджує, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

8 грудня українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не робили жодних заявлених чи підтверджених наступів. Деякі російські воєнкори стверджували, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам досягти значного прогресу або використовувати великі розвідувальні безпілотники в західній Запорізькій області.

Також російські воєнкори заявляли, що російські війська посилюють інтенсивність ударів плануючими бомбами по українських позиціях на (лівому) березі Херсонської області.

Інший воєнкор стверджував, що російські війська змінили тактику оборони на східному березі Херсонської області і тепер намагаються виснажити український особовий склад на східному березі потужними авіаційними та артилерійськими ударами.