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Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

05 січня 2023, 14:18
Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК
Фото: Getty Images
росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", постраждалих немає.

Про це повідомляє  ДТЕК

"Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби компанії, задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.

Енергетики додають, що за останні місяці підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Раніше повідомлялось, що керівник Енергоатома поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС.

ДТЕКТЕСобстріли

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