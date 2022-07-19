Олександр Клименко став переможцем на посаду нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури
17 липня Володимир Зеленський закликав призначити керівника САП і запустити конкурс, щоб обрати голову НАБУ.
Конкурсна комісія майже два роки не могла обрати нового голову САП.
Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.
Менше з тим, конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця - результати затвердили лише 19 липня 2022-го. У підсумку Клименко має стати головою САП, а Синюк - заступником керівника.
Також комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією. Упродовж трьох днів після отримання підтвердження комісія подасть на розгляд генпрокурора результати конкурсу.
Зазначимо, що в грудні 2021-го результати не вдалося затвердити зокрема через те, що голова комісії Катерина Коваль вимагала проведення повторної спецперевірки кандидатів. Водночас у межах конкурсу всі кандидати вже пройшли перевірку, а повторну перевірку експерти називали незаконною.
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