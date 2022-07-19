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Олександр Клименко став переможцем на посаду нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури

До цього він працював детективом НАБУ
Тепер комісія має звернутися до Офісу генпрокурора, щоб Клименка призначили новим керівником САП.
Олександр Клименко став переможцем на посаду нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Фото: з вільних джерел

17 липня Володимир Зеленський закликав призначити керівника САП і запустити конкурс, щоб обрати голову НАБУ. 

Конкурсна комісія майже два роки не могла обрати нового голову САП.

Ще 21 грудня 2021-го конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Менше з тим, конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця - результати затвердили лише 19 липня 2022-го. У підсумку Клименко має стати головою САП, а Синюк - заступником керівника.

Також комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією. Упродовж трьох днів після отримання підтвердження комісія подасть на розгляд генпрокурора результати конкурсу.

Зазначимо, що в грудні 2021-го результати не вдалося затвердити зокрема через те, що голова комісії Катерина Коваль вимагала проведення повторної спецперевірки кандидатів. Водночас у межах конкурсу всі кандидати вже пройшли перевірку, а повторну перевірку експерти називали незаконною.

 

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19 07 2022 14:17
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