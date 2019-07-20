Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях

"Золото" світової першості здобула олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан, яка у фіналі індивідуального турніру шаблісток перемогла росіянку Соф'ю Вєлікую (15:14)

У Будапешті (Угорщина) в суботу, 20 липня, розіграні чергові комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування.

"Золото" світової першості здобула олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан, яка у фіналі індивідуального турніру шаблісток перемогла росіянку Соф'ю Вєлікую (15:14), повідомляє "Укрінформ".

Після перемог над суперницями з Малайзії, Грузії та Республіки Корея Харлан в 1/4 фіналу обіграла свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:14), а у півфіналі розгромила румунку Бьянку Паску (15:5).

Ольга Харлан вшосте стала чемпіонкою світу (двічі - в команді).

Нагадаємо, що у червні цього року українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування шаблею.