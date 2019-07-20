СПОРТ НОВИНИУ Будапешті (Угорщина) в суботу, 20 липня, розіграні чергові комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях
"Золото" світової першості здобула олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан, яка у фіналі індивідуального турніру шаблісток перемогла росіянку Соф'ю Вєлікую (15:14)
Ольга Харлан. Фото: Reuters
"Золото" світової першості здобула олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан, яка у фіналі індивідуального турніру шаблісток перемогла росіянку Соф'ю Вєлікую (15:14), повідомляє "Укрінформ".
Після перемог над суперницями з Малайзії, Грузії та Республіки Корея Харлан в 1/4 фіналу обіграла свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:14), а у півфіналі розгромила румунку Бьянку Паску (15:5).
Ольга Харлан вшосте стала чемпіонкою світу (двічі - в команді).
Нагадаємо, що у червні цього року українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування шаблею.
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