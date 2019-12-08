Омелян: Для ремонту всіх українських доріг потрібен 1 трлн грн

Раніше в Офісі президента повідомляли, що планують залучити у сферу ремонту доріг в Україні 2 мільярди доларів

Для того, аби провести ремонт всіх українських автошляхів необхідно забезпечити стабільне фінансування на загальну суму в 1 трильйон гривень протягом близько 10 років.

"За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні", — повідомив Омелян, інформує "Укрінформ".

Він зазначив, що протягом 10 років необхідно щороку ремонтувати щонайменше 10 тисяч автошляхів. При цьому у 2019 році, наприклад, передбачено проведення ремонту лише 4 тисяч доріг (на це у бюджеті передбачене фінансування у близько 50 мільярдів гривень).

Нагадаємо, що у 2019 році на фінансування ремонту та будівництва автошляхів в Україні передбачено 56 мільярдів гривень. У 2020 році цю суму планують збільшити до 75 мільярдів гривень.