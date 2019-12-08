CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДля того, аби провести ремонт всіх українських автошляхів необхідно забезпечити стабільне фінансування на загальну суму в 1 трильйон гривень протягом близько 10 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян: Для ремонту всіх українських доріг потрібен 1 трлн грн
Раніше в Офісі президента повідомляли, що планують залучити у сферу ремонту доріг в Україні 2 мільярди доларів
Фото: соцмережі
"За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні", — повідомив Омелян, інформує "Укрінформ".
Він зазначив, що протягом 10 років необхідно щороку ремонтувати щонайменше 10 тисяч автошляхів. При цьому у 2019 році, наприклад, передбачено проведення ремонту лише 4 тисяч доріг (на це у бюджеті передбачене фінансування у близько 50 мільярдів гривень).
Нагадаємо, що у 2019 році на фінансування ремонту та будівництва автошляхів в Україні передбачено 56 мільярдів гривень. У 2020 році цю суму планують збільшити до 75 мільярдів гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2019 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн