НОВИНИНовий штам коронавірусу Омікрон вже став домінантним у Південно-Африканській Республіці та продовжує поширюватися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омікрон став найбільш поширеним штамом коронавірусу в ПАР
Чиновники вже заявляють про початок четвертої хвилі пандемії у країні
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
Національний інститут вірусології ПАР заявив, що більш як 70% усіх захворювань на COVID-19 за останній місяць спричинені цим штамом вірусу.
ЗМІ зазначає, що за останню добу в ПАР, згідно з даними міністерства охорони здоров’я, зафіксовано понад 8500 нових випадків COVID-19, причому у багатьох частинах країни кількість захворювань суттєво збільшилася.
Також збільшилася кількість шпиталізацій. В інституті вірусології заявляють, що більшість шпиталізованих не були вакциновані.
Чиновники вже заявляють про початок четвертої хвилі пандемії у країні.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 грудня зафіксовано понад 263,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 238 млн осіб.
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02 12 2021 14:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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