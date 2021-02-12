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Омікрон став найбільш поширеним штамом коронавірусу в ПАР

Чиновники вже заявляють про початок четвертої хвилі пандемії у країні
Новий штам коронавірусу Омікрон вже став домінантним у Південно-Африканській Республіці та продовжує поширюватися.
Омікрон став найбільш поширеним штамом коронавірусу в ПАР Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
 
Національний інститут вірусології ПАР заявив, що більш як 70% усіх захворювань на COVID-19 за останній місяць спричинені цим штамом вірусу.
 
ЗМІ зазначає, що за останню добу в ПАР, згідно з даними міністерства охорони здоров’я, зафіксовано понад 8500 нових випадків COVID-19, причому у багатьох частинах країни кількість захворювань суттєво збільшилася.
 
Також збільшилася кількість шпиталізацій. В інституті вірусології заявляють, що більшість шпиталізованих не були вакциновані.
 
Чиновники вже заявляють про початок четвертої хвилі пандемії у країні.
 
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 2 грудня зафіксовано понад 263,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 238 млн осіб.
 
 
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02 12 2021 14:29
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