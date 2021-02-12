Британія схвалила ще один препарат для лікування COVID-19

У ході клінічних досліджень було виявлено, що разова доза моноклонального антитіла знижує ризик госпіталізації та смерті на 79% у дорослих із групи високого ризику із симптоматичною інфекцією COVID-19

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одних ліків проти коронавірусу Xevudy (Sotrovimab).

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на сайт британського уряду.

"Інший засіб для лікування COVID-19, Xevudy (Sotrovimab), був схвалений Агентством з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) після того, як було визнано, що він безпечний та ефективний у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, які мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання", - йдеться у заяві.

Препарат розроблений компаніями GSK та Vir Biotechnology та є одним моноклональним антитілом, яке імітує природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Це, своєю чергою, запобігає прикріпленню вірусу до клітин людини й проникненню в них, тому він не може реплікуватися в організмі.

"У ході клінічних досліджень було виявлено, що разова доза моноклонального антитіла знижує ризик госпіталізації та смерті на 79% у дорослих із групи високого ризику із симптоматичною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на основі даних клінічних досліджень Sotrovimab є найбільш ефективним при прийомі на ранніх стадіях інфекції, тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше і протягом п'яти днів з моменту появи симптомів.

Як і Molnupiravir, він дозволений для застосування у людей з легким або середнім перебігом COVID-19, або принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкого захворювання: ожиріння, літній вік (понад 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

На відміну від Molnupiravir, цей препарат вводиться внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Він схвалений для людей віком від 12 років та дорослих, з вагою понад 40 кг.

Водночас наголошується, що Sotrovimab не призначений для використання як заміна вакцинації проти COVID-19.

У MHRA також заявили, що поки рано говорити про те, чи впливає штам Омікрон на ефективність Sotrovimab, але регулятор працює над встановленням цих даних.

Як повідомлялося, Sotrovimab використовують для лікування коронавірусної хвороби у США, Канаді та Сингапурі. Також його схвалили регулятори Австралії та Японії.