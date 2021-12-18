НОВИНИВ Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". У МОЗ надали рекомендації, як убезпечити себе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Омікрон" вже в Україні. Як убезпечити себе: методи профілактики
Саме тому закликаємо не поширювати неперевірену інформацію, зокрема щодо неефективності вакцини проти COVID-19
Фото: рбк-україна
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
У МОЗ зазначили, що наразі відомо не так багато фактів про новий штам.
"Саме тому закликаємо не поширювати неперевірену інформацію, зокрема щодо неефективності вакцини проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишається використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.
Перший випадок "Омікрону"
Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
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18 12 2021 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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