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"Омікрон" вже в Україні. Як убезпечити себе: методи профілактики

Саме тому закликаємо не поширювати неперевірену інформацію, зокрема щодо неефективності вакцини проти COVID-19
В Україні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". У МОЗ надали рекомендації, як убезпечити себе.
"Омікрон" вже в Україні. Як убезпечити себе: методи профілактики Фото: рбк-україна
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
 
У МОЗ зазначили, що наразі відомо не так багато фактів про новий штам.
 
"Саме тому закликаємо не поширювати неперевірену інформацію, зокрема щодо неефективності вакцини проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.
 
Ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишається використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.
 
Перший випадок "Омікрону"
Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
 
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18 12 2021 15:54
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