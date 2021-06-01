Оновила рекорд: ціна на біткоїн перевищила 35 тисяч доларів

Ціна біткоїна піднялася вище 35,7 тисячі доларів і оновила історичний максимум.

Про це повідомляє "Економічна правдв" з посиланням на портал CoinDesk.

На ранок 6 січня вартість криптовалюти зросла на п'ять відсотків і в піку становила близько 35,7 тисячі доларів. На 12:30 за київським часом ціна на біткоїн становила 34,3 тис доларів.

У грудні стало відомо, що загалом у світі видобуто близько 19 мільйонів біткоїнів, а в 2021 році їх число досягне 21 мільйона. Однак попит продовжить перевищувати пропозицію, і в наступному році криптовалюта продовжить дорожчати.

При цьому через забуті паролі або пошкодження обладнання для майнінгу назавжди втрачені від трьох до п'яти мільйонів біткоїнів.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Мінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалют