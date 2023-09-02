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ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT для продовження "зернової угоди"

02 вересня 2023, 19:33
ООН пропонує підключити
Фото: Укрінформ
Організація Об'єднаних Націй підготувала нові пропозиції для відновлення дії "зернової угоди", які передбачають підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива у Європі.

Про це пише турецьке агентство Anadolu

На спільній прес-конференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в москві міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини, і вони вважають, що це може стати підходящою основою для відродження ініціативи.

"Найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива в Європі", - пише видання. 

В той час як Туреччина, координуючи свої дипломатичні зусилля з ООН, продовжує реанімувати Чорноморську зернову ініціативу, інші альтернативи цій угоді створюють проблеми з безпекою та вартістю.

Серед вимог росії для відновлення "зернової угоди" є такі пункти, як повторне підключення Россельхозбанку до системи SWIFT, відновлення поставок сільськогосподарської техніки і запчастин до росії, зняття обмежень на страхування суден і заборони на доступ до портів, пише турецьке видання.

SWIFTзернова угодаРоссельхозбанк

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