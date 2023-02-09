ООН привезла гуманітарну допомогу для Херсонщини
Про це повідомляє Херсонська ОВА у своєму телеграм-каналі.
"Делегація ООН відвідала Херсонську область. До Херсона наші міжнародні партнери гуманітарним конвоєм доправили NFI, засоби гігієни, ремонтні комплекти, ліки та медичне обладнання", – йдеться в меседжі.
У складі делегації Організації Об'єднаних Націй на Херсонщину приїхали постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін.Раніше стало відомо, шо в Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України.