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ООН привезла гуманітарну допомогу для Херсонщини

09 лютого 2023, 20:25
ООН привезла гуманітарну допомогу для Херсонщини
Делегація ООН відвідала Херсонську область із гуманітарним конвоєм, в якому міжнародні партнери привезли ліки, медобладнання та ремонтні комплекти.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у своєму телеграм-каналі.

"Делегація ООН відвідала Херсонську область. До Херсона наші міжнародні партнери гуманітарним конвоєм доправили NFI, засоби гігієни, ремонтні комплекти, ліки та медичне обладнання", – йдеться в меседжі.

У складі делегації Організації Об'єднаних Націй на Херсонщину приїхали постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін.

Раніше стало відомо, шо в Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України.
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