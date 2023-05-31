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ПОЛІТИКА

Опозиція Південної Африки закликає уряд заарештувати путіна – Politico

31 травня 2023, 19:52
Опозиція Південної Африки закликає уряд заарештувати путіна – Politico
Джерело: mapme.club
Це не перший випадок в історії африканської країни, коли звинувачений в воєнних злочинах лідер збирається ступити на її територію.

Останнього разу, коли обвинувачений у воєнних злочинах діяч відвідав ПАР, він був змушений перервати свій візит, інакше ризикував бути заарештованим. Тепер південноафриканська опозиція хоче зробити те ж саме з владіміром путіним.

Провідна опозиційна партія ПАР під назвою "Демократичний альянс" (DA) заявила, що звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати путіна, якщо він ступить на територію країни.

Про це повідомляє Politico.

Видання нагадує, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі в березні видав ордер на арешт російського автократа у зв’язку з примусовою депортацією українських дітей з окупованих українських територій до росії. Партія DA подала заяву до суду з проханням "затримати путіна і передати його МКС", якщо він прибуде до ПАР для участі в саміті БРІКС, який відбудеться серпні.

"DA домагається цього рішення, щоб забезпечити відсутність правової невизначеності щодо процедури, якої слід дотримуватися, і зобов'язань, покладених на державу, якщо президент путін ступить на територію Південної Африки", - заявив тіньовий міністр юстиції DA Глінніс Брейтенбах.

Politico нагадує, що лідери Бразилії, росії, Індії і Китаю приїдуть на саміт в ПАР 22-24 серпня. Як країна, що підписала Римський статут, вона теоретично була б зобов'язана заарештувати путіна на своїй території. У 2015 році уряд ПАР дозволив тогочасному президенту Судану Омару аль-Баширу покинути країну після того, як він відвідав Преторію, де проходив самі Африканського Союзу, незважаючи на два ордери МКС на арешт за звинуваченням у геноциді і військових злочинах у Дарфурі.

Наразі росія ще не підтвердила, чи буде путін особисто присутній на саміті. З початку війни проти України він переважно уникає міжнародних поїздок. У вівторок речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що росія "візьме участь у цьому саміті на належному рівні".

Раніше повідомлялось, що Південно-Африканська Республіка готується змінити законодавство перед самітом БРІКС. Країна хоче гарантувати імунітет російському диктатору путіна.

ПАРарешт путіна

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