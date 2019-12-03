Оприлюднено текст угоди між Україною та Вселенським патріархом

У договорі йдеться про співпрацю у створенні ПЦУ

Доцент кафедри історії Острозької академії, один зі співавторів "10 тез для Православної церкви України" оприлюднив у своєму Facebook текст угоди про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Договір був підписаний 3 листопада 2018 року президентом Петром Порошенком і вселенським патріархом Варфоломієм, інформує LB.ua.

Угода складається із шести статей, де йдеться про намір сторін співпрацювати у створенні й затвердженні автокефальної помісної Православної церкви в Україні з центром у Києві. У договорі мовиться про плани обмінюватися інформацією про ситуацію в українському і світовому православ'ї, проводити спільні заходи, проводити консультації та ін.

Україна взяла на себе зобов'язання сприяти створенню ставропігії (представництва) в Києві, а вселенський патріарх через ставропігію - сприяти конституюванню ПЦУ та встановленню її контактів з іншими автокефальними православними церквами.



Фото: facebook.com / Андрій Смирнов



Фото: facebook.com / Андрій Смирнов



Фото: facebook.com / Андрій Смирнов





Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Нагадаємо, що 9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому затвердили томос щодо автокефалії української православної церкви.

11 листопада Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

15 грудня на Надзвичайному об'єднавчому соборі в Києві представники трьох православних церков в Україні вибрали єдиного предстоятеля - Епіфанія (Думенка), який очолив новостворену Православну церкву України й отримає для неї томос про автокефалію від Вселенського патріархату.

У неділю, 6-го січня, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.