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Основний двигун територіальної оборони - громадянин, - експерт

"Поки знизу не з'являться ініціатива і бажання, територіальної оборони не буде"
Територіальна оборона - це передусім народний рух за безпеку свого міста чи району.
Основний двигун територіальної оборони - громадянин, - експерт Фото: Громадська кампанія Новий Громадянин

Про це під час круглого столу "Розвиток територіальної оборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу", організованого Інститутом Горшеніна спільно з Українським інститутом безпекових досліджень, заявив Олексій Лапін, інструктор і керівник напрямку ГО "Український Легіон", член робочої групи з питань територіальної оборони в РНБО України, член Ради волонтерів при МОУ, передає LB.ua.

"Основний двигун тероборони - громадянин, представник громадськості. Саме патріотично налаштовані громадські організації є тією силою, яка може змінити уявлення населення про свої обов'язки щодо держави і своєї сім'ї.

Систему тероборони не вдасться створити за наказом зверху. Поки знизу не з'являться ініціатива і бажання в неробочий час іти вчитися і брати на себе відповідальність, територіальної оборони як такої не буде", - сказав експерт.

Нагадаємо, що За словами міністерства, субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені. У бюджеті на 2020 рік міністерство заклало на це 47 628,6 млн грн, чого цілком достатньо на думку Мінсоцполітики.

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07 11 2019 16:50
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