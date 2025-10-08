Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Берлін скасував прискорене надання громадянства іноземцям

08 жовтня 2025, 20:28
Берлін скасував прискорене надання громадянства іноземцям
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Бундестаг ухвалив закон, який анулює "турбо-натуралізацію" для іноземців, запроваджену торік.

Бундестаг проголосував за скасування “турбо-натуралізації” - механізму, який дозволяв отримати німецьке громадянство вже через три роки проживання. Тепер мінімальний строк на п’ять років.

Про це повідомляє Die Zeit.

У середу, 8 жовтня, 450 депутатів нижньої палати німецького парламенту підтримали рішення, яке ускладнює правила натуралізації для іноземців. Так звану "турбо-натуралізацію", яка дозволяла “обдарованим мігрантам” отримати громадянство через три роки за особливі заслуги, - скасовано.

"Німецький паспорт має бути винагородою за успішну інтеграцію, а не стимулом для нелегальної міграції", - заявив міністр внутрішніх справ Александр Добріндт під час дебатів.

Ініціативу підтримав чинний уряд, сформований коаліцією консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії (СДПН). Прискорена натуралізація була схвалена трохи більше року тому, але фактично застосовувалась рідко, за даними агентства DPA, лише у кількох сотнях випадків по всій країні.

За даними уряду, попри нові обмеження, загальна кількість натуралізацій у країні зростає. У 2024 році громадянство Німеччини отримали понад 291 тисяча осіб це на 46% більше, ніж у 2023-му.

 
