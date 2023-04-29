Пакистан передасть Україні ПЗРК Anza Mark-II

Уряд Пакистану планує надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II власного виробництва.

Пакистанські засоби протиповітряної оборони надходитимуть через Польщу.

Про це повідомляє The Economic Times.

В лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва, йдеться в матеріалі.

Польська фірма PHU Lechmar LLC виступить як покупець-посередник, а компанія Tradent Global Solutions, яка знаходиться в Канаді, виступить як консультант-посередник.

Наразі Пакистан перебуває в процесі експорту переносних зенітно-ракетних комплексів Anza Mark-II до Польщі для передачі потім Україні.

Вчора стало відомо, що Україна та Пакистан модернізують своє оборонне партнерство.