Пакистан передасть Україні ПЗРК Anza Mark-II
Пакистанські засоби протиповітряної оборони надходитимуть через Польщу.
Про це повідомляє The Economic Times.
В лютому Польща підписала меморандум про взаєморозуміння з пакистанською стороною про постачання оборонного обладнання до Києва, йдеться в матеріалі.
Польська фірма PHU Lechmar LLC виступить як покупець-посередник, а компанія Tradent Global Solutions, яка знаходиться в Канаді, виступить як консультант-посередник.
Наразі Пакистан перебуває в процесі експорту переносних зенітно-ракетних комплексів Anza Mark-II до Польщі для передачі потім Україні.
Вчора стало відомо, що Україна та Пакистан модернізують своє оборонне партнерство.