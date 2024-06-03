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ПОЛІТИКА

Пакистан, ймовірно, пропустить мирний саміт у Швейцарії

03 червня 2024, 11:51
Пакистан, ймовірно, пропустить мирний саміт у Швейцарії
Пакистан, Лахор, 6 серпня 2014 року. Робітники прикріплюють гірлянди до величезного прапору Пакистану, готуючись до святкування дня незалежності. Фото: АFР
Пакистан, найімовірніше, пропустить мирний саміт в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету".

Пакистан може приєднатися до Китаю та Бразилії, які пропустять саміт миру у Швейцарії.

Про це повідомляє  The Express Tribune.

Через понад два роки після російського вторгнення в Україну Пакистан зіткнувся з черговим дипломатичним викликом. Пакистан є однією з країн так званого Глобального Півдня, запрошених на саміт миру в Україні, який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Ісламабад вперше отримав запрошення на таку міжнародну конференцію, присвячену російсько-українському конфлікту.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Пакистану Мумтаз Захра Балох підтвердила минулого тижня, що Пакистан був запрошений на саміт миру. При цьому вона додала, що запрошення перебуває на стадії розгляду.

Однак джерела видання повідомили, що Пакистан, швидше за все, пропустить мирний саміт в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету". Вони зазначили, що оскільки росію не запросили на саміт, то, можливо, він не буде корисним. Однак, за їхніми словами, остаточне рішення ще не прийнято.

15 та 16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною та Швейцарією. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами.

росія не отримала запрошення на цей установчий саміт. Українська влада чітко дала зрозуміти, що присутність росії на цій стадії може перешкодити конструктивному діалогу та пошуку рішень.

Однак це не означає, що росію повністю ігнорують. Її планують запросити на другий саміт миру, якщо вона продемонструє щиру готовність до припинення війни на умовах, які будуть обговорені та узгоджені під час першого саміту.

Наразі офіційно відомо, що саміт миру пропустять Китай і Бразилія. Вони пояснили свою відмову від участі у саміті тим, що на ньому буде відсутня росія.

Крім того, за даними ЗМІ, Саудівська Аравія також може відмовитися від участі у саміті миру.

Пакистансаміт миру

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