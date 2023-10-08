Палестина екстрено скликає засідання Ліги арабських держав

Сьогодні палестинський уряд подав меморандум з закликом до проведення екстреної зустрічі Ліги арабських держав на рівні міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє Times of India.

Запит на проведення зустрічі надійшов на тлі «жорсткої та триваючої агресії Ізраїлю проти палестинського народу, включаючи ескалацію штурму мечеті Аль-Акса тисячами поселенців», зазначив палестинський посол Ліги арабських держав Муханнад Аль-Аклук.

Раніше на початку жовтня порядка сотні радикально налаштованих ізраїльських поселенців спробували потрапити в мечеть Аль-Акса в Східному Єрусалимі.

До цього були відкриті екскурсії по прилеглій території мечеті для ізраїльських поселенців.

Вчора вранці палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль: вдерлися в країну і одночасно завдаючи масованого ракетного удару.

Нагадаємо, що сьогодні Нетаньягу заявив про довгу і затяжну війну.