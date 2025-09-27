Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
12 країн створили коаліцію для порятунку Палестинської адміністрації

27 вересня 2025, 14:03
Фото: vsekommentarii.com
Також Франція закликає Ізраїль розблокувати кошти.

У відповідь на безпрецедентну фінансову кризу Палестинської адміністрації (ПА), Франція, Велика Британія та ще 10 країн оголосили про створення міжнародної коаліції для стабілізації її фінансової системи та збереження функціонування ключових держінституцій.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Франції.

До нової "Надзвичайної коаліції за фінансову стійкість Палестинської адміністрації" увійшли: Бельгія, Данія, Франція, Ісландія, Ірландія, Японія, Норвегія, Саудівська Аравія, Словенія, Іспанія, Швейцарія та Велика Британія.

Мета об'єднання це не допустити фінансового краху ПА, який може підірвати регіональну стабільність. Країни-учасниці вже залучили кошти та пообіцяли надавати довгострокову підтримку.

"Наша колективна участь демонструє широкий міжнародний консенсус щодо необхідності запобігання краху Палестинської адміністрації та підтримки основ миру", - йдеться в заяві.

Учасники коаліції також закликали Ізраїль негайно розблокувати всі фінансові надходження, що належать ПА, та припинити дії, які можуть послабити чи зруйнувати її інституції.

Раніше, 12 вересня, Генасамблея ООН більшістю голосів підтримала концепцію створення Палестинської держави в рамках дводержавного врегулювання конфлікту з Ізраїлем.

 

