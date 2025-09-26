Експрем'єр Британії Тоні Блер може очолити управління Газою після війни

Планується, що під керівництвом Блера тимчасовий уряд допоможе Газі на першому післявоєнному етапі.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер розглядається як кандидат на посаду керівника тимчасового органу управління Сектором Гази після завершення війни.

Про підтримку його кандидатури повідомила радіостанція ВВС, посилаючись на Білий дім.

Планується, що під керівництвом Блера тимчасовий уряд допоможе Газі на першому післявоєнному етапі. Діяльність органу буде підтримана ООН та країнами Перської затоки, після чого управління передадуть палестинцям.

За даними Sky News, екс-прем’єру запропоновано очолити наглядову раду "Міжнародне перехідне управління Гази" (GITA). Орган отримає мандат вищого політичного та юридичного органу строком до п’яти років. Блер керуватиме секретаріатом із 25 осіб і радою з семи членів, яка контролюватиме роботу виконавчого органу.

Переговори щодо майбутнього Гази за участю посадовців США та інших країн тривають уже деякий час. Блера долучили до дискусій ще в серпні. Спецпредставник США з Близького Сходу Стів Віткофф назвав зустріч із ним "вельми всеосяжною", не розкривши подробиць.

Офіс Блера заявив, що у разі призначення він не підтримає пропозиції щодо переміщення населення Гази.

Після відходу з посади прем’єра у 2007 році Тоні Блер працював спецпредставником Британії на Близькому Сході, зосереджуючись на економічному розвитку палестинських територій та створенні умов для врегулювання із Ізраїлем. Після початку війни в Газі у жовтні 2023 року він відвідував Єрусалим і через свій благодійний фонд "Фонд віри Тоні Блера" розробляв план післявоєнного управління регіоном.

Варто зазначити, що Велика Британія визнала державу Палестина разом із Францією, Канадою та Австралією, тоді як Ізраїль і США назвали це рішення "нагородою для терористів Хамас".