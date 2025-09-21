Британія, Канада і Австралія визнали Палестинську державу

Велика Британія, Канада та Австралія 21 вересня оголосили про визнання незалежності Палестини.

Про це стало відомо із заяв керівників урядів цих країн.

Зокрема, премʼєр-міністр Ентоні Альбанезе на своїй сторінці у X опублікував офіційний документ. Він набув чинності у неділю, 21 вересня.

Премʼєр Британії Кір Стармер у X оприлюднив промову, у якій заявив, що його країна підтримує рішення про створення двох держав, додавши, що як Ізраїль, так і Палестина "заслуговують на мир". Він також згадав ізраїльських заручників, яких Хамас відмовляється повернути, та закликав негайно це зробити.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина", — йдеться у підписі до відео.

Він додав, що таке рішення "не є нагородою для Хамас", оскільки навпаки означатиме, що угруповання більше не правитиме в Палестині.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні також оприлюднив заяву, у якій йдеться, що його країна визнає Палестину та пропонує своє партнерство у побудові мирного майбутнього "як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль".

Нагадаємо, що у 1947 році Генасамблея ООН проголосувала за створення двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини — на місці історичного регіону Палестина. Утім, цей план не було реально втілено.

У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн "Великої сімки" (G7) незалежності Палестини не визнала. Палестина має статус спостерігача в ООН, надання їй повноцінного членства можливе лише за рішенням Радбезу ООН, однак його блокують США.