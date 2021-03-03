Panasonic представила камери для зберігання вакцин при низьких температурах

Японська компанія-виробник електронної продукції Panasonic презентувала холодильні камери з високими експлуатаційними характеристиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Продукція пропонується в той час, коли органи охорони здоров'я стикаються з труднощами в поставках і зберіганні вакцини від коронавірусу, що вимагає наднизької температури.

Камери пропонуються у двох моделях - об'ємом на 26 і 8 літрів. Для збереження холоду в них передбачена вакуумна ізоляція.

За словами представників Panasonic, 26-літрова модель може зберігати температуру мінус 70 градусів Цельсія до 18 діб.

Камери забезпечені вбудованим сенсором, який контролює нормальну роботу пристрою, перш ніж до нього помістять вакцини або інші предмети, що вимагають обережного поводження.

Виробник має намір запропонувати цю продукцію через служби прокату починаючи з квітня.

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