Panasonic призупиняє виробництво сонячних батарей

Зазначається, що Panasonic виробляє сонячні батареї на своїх підприємствах у Малайзії і в префектурі Сімане на заході Японії.

Великий японський виробник електронної продукції Panasonic повідомив про намір призупинити виробництво сонячних батарей до кінця 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Це один з кроків компанії, що вживаються з метою відмови від збиткових напрямків бізнесу.

Зазначається, що Panasonic виробляє сонячні батареї на своїх підприємствах у Малайзії і в префектурі Сімане на заході Японії. Батареї складаються з напівпровідників, які перетворять сонячне світло на електроенергію. Вони є ключовим елементом для сонячної енергетики.

Сама компанія успадкувала бізнес з досліджень і розробок, а також виробництва сонячних батарей, коли повністю придбала компанію Sanyo Electric в 2011 році. Остання вела роботу в цій галузі більш як 40 років. Panasonic розширила цей бізнес і посіла у ньому одну з провідних позицій. Однак компанія поступилася часткою ринку більш бюджетним китайським виробникам. Вона зазнає збитків з 2016 фінансового року.

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