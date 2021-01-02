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Panasonic призупиняє виробництво сонячних батарей

Зазначається, що Panasonic виробляє сонячні батареї на своїх підприємствах у Малайзії і в префектурі Сімане на заході Японії.
Великий японський виробник електронної продукції Panasonic повідомив про намір призупинити виробництво сонячних батарей до кінця 2021 року.
Panasonic призупиняє виробництво сонячних батарей Фото: з відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Це один з кроків компанії, що вживаються з метою відмови від збиткових напрямків бізнесу.

Зазначається, що Panasonic виробляє сонячні батареї на своїх підприємствах у Малайзії і в префектурі Сімане на заході Японії. Батареї складаються з напівпровідників, які перетворять сонячне світло на електроенергію. Вони є ключовим елементом для сонячної енергетики.

Сама компанія успадкувала бізнес з досліджень і розробок, а також виробництва сонячних батарей, коли повністю придбала компанію Sanyo Electric в 2011 році. Остання вела роботу в цій галузі більш як 40 років. Panasonic розширила цей бізнес і посіла у ньому одну з провідних позицій. Однак компанія поступилася часткою ринку більш бюджетним китайським виробникам. Вона зазнає збитків з 2016 фінансового року.

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01 02 2021 15:46
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