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Українські родини вклали у сонячні електростанції 300 млн євро - уряд

15 тисяч українських родин інвестували у встановлення домашніх сонячних електростанцій близько 300 мільйонів євро.
Українські родини вклали у сонячні електростанції 300 млн євро - уряд

Такі дані наводять у повідомленні на сайті Кабінету міністрів України, передає "Громадське".

Загальна потужність домашніх сонячних електростанцій, встановлених в Україні, складає 350 мегаватів.

У третьому кварталі 2019 року домашні сонячні електростанції встановили 3 тисячі родин, а їхня загальна потужність склала 70 мегаватів.

Найбільше сонячних панелей встановлюють родини у Дніпропетровській області - майже 2 тисячі електростанцій. У Тернопільській та Київській областях українці встановили 1370 та 1350 домашній сонячних електростанцій відповідно.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що працюватиме над зниженням рівня «зелених» тарифів. Для цього Зеленський запропонував проводити переговори з інвесторами в альтернативну енергетику.

"Дійсно, немає ніде в Європі (таких високих "зелених тарифів" - ред.). У нас найвищі. Є контракти з багатьма компаніями. Ми підписали контракти, а тепер кажемо: "Давайте змінювати тарифи". Тому я думаю, що там проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з компаніями, які вже мають контракт", - повідомив президент.

За підсумками 2 кварталу 2019 року кількість "зелених" електростанцій, які запустили в Україні, зросла у 6 разів проти аналогічного періоду попереднього року.

Загальна потужність електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах в Україні наразі складає 3,63 гігавата, з яких 2,6 - сонячні електростанції.

Нагадаємо, що вчені розробили просту і дешеву систему, яка очищає воду від солі практично на 100% і не вимагає нічого, крім сонячної енергії.

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29 10 2019 17:00
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