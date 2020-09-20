ПАР планує поставляти в Україну крокодилове м’ясо

Південно-Африканська Республіка (ПАР) планує експортувати в Україну м’ясо крокодилів в обмін на свинину та м'ясо птиці.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби, передає "Громадське".

Під час двосторонніх консультацій, які відбулися між Україною та ПАР, посли обох держав обговорювали товарообмін між країнами. Україна планує експортувати до африканської республіки яйця, м’яса птиці та свинини, а ПАР до України — шерсть і м’ясну продукцію, зокрема крокодилове м’ясо.

Чим особливе крокодилове м’ясо?

Крокодилове м’ясо низькокалорійне, у ньому немає холестерину та жирів. Таке м’ясо багате білками, вітамінами B12, які допомагають знизити холестерин у крові.

Хвіст крокодила вважається найціннішою частиною для приготування страв. Зі спини крокодила готують барбекю — там м’ясо трохи жорсткіше. А з усіх інших частин тіла можна приготувати котлети.

У Сингапурі, Австралії, Індії крокодилове м’ясо — це родзинка ресторанних меню. Наприклад, в Австралії готують пиріг з цього м’яса. У США суп з крокодилом — головна страва креольської кухні, також там популярне барбекю із ребер крокодила.

На жаль, ми не змогли знайти статистики про те, скільки крокодилів убивають у світі заради їхнього м'яса.

Нагадаємо, що в Індії близько 300 крокодилів почали переміщувати з водоймища біля найвищої статуї світу, аби відвідувачі могли скористатися послугами гідролітака.