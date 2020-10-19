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Парламент розгляне бюджет вже після виборів

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Завтра, 20 жовтня 2020 року, Верховна Рада не розглядатиме проєкт Державного бюджету на 2021 рік, як це планувалося.
Парламент розгляне бюджет вже після виборів Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Питання бюджету парламент розгляне вже після місцевих виборів, повідомляє "Громадське" з посиланням на Дмитра Разумкова.

Він зазначив, що через те, що у парламенті хворіють або перехворіли вже 60 народних депутатів, а деякі перебувають на самоізоляції, в п'ятницю не відбулося засідання профільного комітету.

"Згідно з чинним законодавством, документ, який ми мали розглядати завтра, не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути. Тому що і народні депутати з ним ще не ознайомилися, і комітет ще не прийняв відповідне рішення", - пояснив Разумков.

Водночас спікер Ради висловив упевненість, що найближчим часом профільний комітет підготує цей документ. Він закликав комітети Ради й уряд оперативно доопрацювати проєкт бюджету, щоб вчасно його ухвалити.

"Після того, як пройдуть вибори, ми згідно з графіком нашої роботи повернемося до Верховної Ради України з 3 листопада, я впевнений, що ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - підсумував він.

Нагадаємо, що до законопроєкту про державний бюджет на 2021-й рік надійшло 2451 правка від народних депутатів, якщо врахувати всі - на це піде 3 бюджета.

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19 10 2020 14:37
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