Парламент розгляне бюджет вже після виборів
Питання бюджету парламент розгляне вже після місцевих виборів, повідомляє "Громадське" з посиланням на Дмитра Разумкова.
Він зазначив, що через те, що у парламенті хворіють або перехворіли вже 60 народних депутатів, а деякі перебувають на самоізоляції, в п'ятницю не відбулося засідання профільного комітету.
"Згідно з чинним законодавством, документ, який ми мали розглядати завтра, не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути. Тому що і народні депутати з ним ще не ознайомилися, і комітет ще не прийняв відповідне рішення", - пояснив Разумков.
Водночас спікер Ради висловив упевненість, що найближчим часом профільний комітет підготує цей документ. Він закликав комітети Ради й уряд оперативно доопрацювати проєкт бюджету, щоб вчасно його ухвалити.
"Після того, як пройдуть вибори, ми згідно з графіком нашої роботи повернемося до Верховної Ради України з 3 листопада, я впевнений, що ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - підсумував він.
Нагадаємо, що до законопроєкту про державний бюджет на 2021-й рік надійшло 2451 правка від народних депутатів, якщо врахувати всі - на це піде 3 бюджета.
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