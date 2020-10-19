Парламент розгляне бюджет вже після виборів

Завтра, 20 жовтня 2020 року, Верховна Рада не розглядатиме проєкт Державного бюджету на 2021 рік, як це планувалося.

Питання бюджету парламент розгляне вже після місцевих виборів, повідомляє "Громадське" з посиланням на Дмитра Разумкова.

Він зазначив, що через те, що у парламенті хворіють або перехворіли вже 60 народних депутатів, а деякі перебувають на самоізоляції, в п'ятницю не відбулося засідання профільного комітету.

"Згідно з чинним законодавством, документ, який ми мали розглядати завтра, не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути. Тому що і народні депутати з ним ще не ознайомилися, і комітет ще не прийняв відповідне рішення", - пояснив Разумков.

Водночас спікер Ради висловив упевненість, що найближчим часом профільний комітет підготує цей документ. Він закликав комітети Ради й уряд оперативно доопрацювати проєкт бюджету, щоб вчасно його ухвалити.

"Після того, як пройдуть вибори, ми згідно з графіком нашої роботи повернемося до Верховної Ради України з 3 листопада, я впевнений, що ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - підсумував він.

Нагадаємо, що до законопроєкту про державний бюджет на 2021-й рік надійшло 2451 правка від народних депутатів, якщо врахувати всі - на це піде 3 бюджета.