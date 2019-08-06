Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно, - ВІДЕО

За словами Саакашвілі, його партія відрізняється від інших "і ідеями, і драйвом, і енергією"

Партія Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.

"Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - заявив колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна", - сказав він.

Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди "не в політичні ігри грати і за посадами ганятися".

"Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, ... ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося", - додав він.

Нагадаємо, що напередодні Віталій Кличко запропонував Саакашвілі стати главою партії "УДАР".

Але екс-президент Грузії, який нещодавно повернувся в Україну, не захотів приєднуватися до "Удару".

Додамо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, 29 травня він повернувся в Україну.

Саакашвілі заявив, що не має жодних політичних амбіцій, а вже наступного дня стало відомо, що його політична партія "Рух нових сил" балотуватиметься на дострокових виборах у парламент, які відбудуться 21 липня 2019 року.