Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно, - ВІДЕО
"Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - заявив колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.
"Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна", - сказав він.
Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди "не в політичні ігри грати і за посадами ганятися".
"Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, ... ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося", - додав він.
Нагадаємо, що напередодні Віталій Кличко запропонував Саакашвілі стати главою партії "УДАР".
Але екс-президент Грузії, який нещодавно повернувся в Україну, не захотів приєднуватися до "Удару".
Додамо, 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України, 29 травня він повернувся в Україну.
Саакашвілі заявив, що не має жодних політичних амбіцій, а вже наступного дня стало відомо, що його політична партія "Рух нових сил" балотуватиметься на дострокових виборах у парламент, які відбудуться 21 липня 2019 року.
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