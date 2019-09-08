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Партія Вакарчука запропонувала своїх депутатів на посади голів парламентських комітетів

Лідер партії "Голос" підкреслив, що команда партії прийшла в парламент добре підготовленою
Партія Святослава Вакарчука "Голос" виступила проти квотного принципу обрання керівників парламентських комітетів, підкреслюючи, що ключовим у цьому питанні має бути професіоналізм.
Партія Вакарчука запропонувала своїх депутатів на посади голів парламентських комітетів Фото:Reuters

"Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до сфер відповідальності яких входять питання правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лідер партії Святослав Вакарчук підкреслив, що команда "Голосу" прийшла в парламент добре підготовленою і готова брати на себе відповідальність і за щоденну депутатську роботу, і за стратегічні перспективи.

Нагадаємо, що представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.

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