Партія Вакарчука запропонувала своїх депутатів на посади голів парламентських комітетів

Лідер партії "Голос" підкреслив, що команда партії прийшла в парламент добре підготовленою

Партія Святослава Вакарчука "Голос" виступила проти квотного принципу обрання керівників парламентських комітетів, підкреслюючи, що ключовим у цьому питанні має бути професіоналізм.

"Наші фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до сфер відповідальності яких входять питання правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лідер партії Святослав Вакарчук підкреслив, що команда "Голосу" прийшла в парламент добре підготовленою і готова брати на себе відповідальність і за щоденну депутатську роботу, і за стратегічні перспективи.

Нагадаємо, що представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.