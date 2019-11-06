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Парубій не надав Конституційному Суду списку депутатів коаліції

Спікер Верховної Ради проігнорував запит КСУ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій проігнорував запит Конституційного Суду України про особовий склад коаліції.
Парубій не надав Конституційному Суду списку депутатів коаліції Фото: nfront.org.ua

Суддя-доповідач Віктор Кривенко зазначив, що КСУ, готуючись до розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, попросив у Парубія низку матеріалів, повідомляє LB.ua.

Зокрема, у спікера запросили інформацію про особовий склад коаліції на момент формування і після виходу "Батьківщини", "Самопомочі" і Радикальної партії, про склад ради коаліції, протоколи засідань зборів коаліції з 18 лютого 2016 року та інші пов'язані матеріали.

Парубій надав їх, окрім інформації про зміни в коаліції у зв'язку з виходом трьох фракцій. Також він не надав у КСУ персонального складу коаліції після 18 лютого.

Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розглядає законність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Радипризначення дострокових виборів до парламенту.

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11 06 2019 13:23
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