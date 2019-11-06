Парубій не надав Конституційному Суду списку депутатів коаліції
Суддя-доповідач Віктор Кривенко зазначив, що КСУ, готуючись до розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, попросив у Парубія низку матеріалів, повідомляє LB.ua.
Зокрема, у спікера запросили інформацію про особовий склад коаліції на момент формування і після виходу "Батьківщини", "Самопомочі" і Радикальної партії, про склад ради коаліції, протоколи засідань зборів коаліції з 18 лютого 2016 року та інші пов'язані матеріали.
Парубій надав їх, окрім інформації про зміни в коаліції у зв'язку з виходом трьох фракцій. Також він не надав у КСУ персонального складу коаліції після 18 лютого.
Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розглядає законність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Радипризначення дострокових виборів до парламенту.
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