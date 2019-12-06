Парубій передав на підпис президентові закон про ТСК

У цьому законі передбачена процедура імпічменту президента

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про тимчасові слідчі та спеціальні комісії.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис Президенту України", - написав спікер парламенту Андрій Парубій у своєму мікроблозі Twitter, повідомляє LB.ua.

Відзначимо, що в цьому законі передбачена процедура імпічменту президента.

Раніше Парубій говорив, що законопроект про імпічмент розглянуть після того, як буде розглянуто питання про тимчасові слідчі комісії, оскільки для процедури імпічменту необхідне розслідування ТСК.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради, депутат від "Народного фронту" заявив про свою участь у позачергових парламентських виборах з "командою однодумців".