Парубій упевнений у створенні проєвропейської коаліції в Раді
"Я впевнений, що і в майбутньому парламенті нам удасться створити проєвропейську коаліцію, яка зможе продовжити той шлях і (виконання, - ред.) завдань, які ми поставили на рівні Конституції - вступ України до ЄС і НАТО", - заявив Андрій Парубій у ході круглого столу з питань імплементації угоди про Асоціацію Україна-ЄС, інформує "Інтерфакс-Україна".
Парламентські вибори в Україні заплановано на осінь 2019 року.
Наприкінці 2014 року в Раді було створено коаліцію "Європейська Україна" в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини".
"Радикальна партія" вийшла з коаліції влітку 2015 року після ухвалення в першому читанні проекту змін до Конституції про децентралізацію. У лютому 2016 року, коли Рада відмовилася звільнити уряд Арсенія Яценюка, її покинули й "Самопоміч" та "Батьківщина".
У липні 2018 року Верховна Рада не змогла переобрати Центральну виборчу комісію. Фракція БПП влаштувала демарш, відмовившись, а інші парламентарії сформували неформальну коаліцію.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко пропонує закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію в преамбулі Основного закону.
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