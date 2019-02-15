Парубій упевнений у створенні проєвропейської коаліції в Раді

Парламентські вибори в Україні заплановано на осінь 2019 року

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що в парламенті наступної каденції буде створена проєвропейська коаліція.

"Я впевнений, що і в майбутньому парламенті нам удасться створити проєвропейську коаліцію, яка зможе продовжити той шлях і (виконання, - ред.) завдань, які ми поставили на рівні Конституції - вступ України до ЄС і НАТО", - заявив Андрій Парубій у ході круглого столу з питань імплементації угоди про Асоціацію Україна-ЄС, інформує "Інтерфакс-Україна".

Парламентські вибори в Україні заплановано на осінь 2019 року.

Наприкінці 2014 року в Раді було створено коаліцію "Європейська Україна" в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини".

"Радикальна партія" вийшла з коаліції влітку 2015 року після ухвалення в першому читанні проекту змін до Конституції про децентралізацію. У лютому 2016 року, коли Рада відмовилася звільнити уряд Арсенія Яценюка, її покинули й "Самопоміч" та "Батьківщина".

У липні 2018 року Верховна Рада не змогла переобрати Центральну виборчу комісію. Фракція БПП влаштувала демарш, відмовившись, а інші парламентарії сформували неформальну коаліцію.