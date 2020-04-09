Патріарх Філарет захворів на коронавірус
Про це повідомляє прес-служба "Київської патріархії", передає РБК - Україна.
Позитивний результат на COVID-19 виявили під час планового тестування. Наразі владика перебуває у лікарні.
"Стан здоров’я патріарха задовільний", - додали в прес-службі.
Сьогодні РБК-Україна зверталося до прес-служби "Київської патріархії" з запитом щодо стану здоров'я Філарета. Тоді виданню відповіли, що патріарх здоровий, а інформація про його інфікування коронавірусом неправдива.
"Це абсолютна неправда. Він знаходиться у своїй резиденції на Пушкінській, 36. Нещодавно патріарх проходив всі ці тести й нічого не було виявлено. Тест був негативний, без COVID", - заявляли у "Київської патріархії".
У Київській міській клінічній лікарні №4, в яку, за інформацією ЗМІ, госпіталізували Філарета, також не змогли підтвердити цю інформацію.
"Нікого в рясі я у нас не бачив", - уточнив виданню лікар інфекційного відділення.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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