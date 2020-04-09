Патріарх Філарет захворів на коронавірус

"Це абсолютна неправда. Він знаходиться у своїй резиденції на Пушкінській, 36. Нещодавно патріарх проходив всі ці тести й нічого не було виявлено. Тест був негативний, без COVID"

Патріарх Філарет заразився коронавірусом. Зараз святійший перебуває на лікуванні.

Про це повідомляє прес-служба "Київської патріархії", передає РБК - Україна.

Позитивний результат на COVID-19 виявили під час планового тестування. Наразі владика перебуває у лікарні.

"Стан здоров’я патріарха задовільний", - додали в прес-службі.

Сьогодні РБК-Україна зверталося до прес-служби "Київської патріархії" з запитом щодо стану здоров'я Філарета. Тоді виданню відповіли, що патріарх здоровий, а інформація про його інфікування коронавірусом неправдива.

"Це абсолютна неправда. Він знаходиться у своїй резиденції на Пушкінській, 36. Нещодавно патріарх проходив всі ці тести й нічого не було виявлено. Тест був негативний, без COVID", - заявляли у "Київської патріархії".

У Київській міській клінічній лікарні №4, в яку, за інформацією ЗМІ, госпіталізували Філарета, також не змогли підтвердити цю інформацію.

"Нікого в рясі я у нас не бачив", - уточнив виданню лікар інфекційного відділення.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.