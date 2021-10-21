Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

PayPal хоче придбати Pinterest за близько 40 мільярдів доларів - ЗМІ

Акції Pinterest у Нью-Йорку після повідомлення злетіли на 19% і сягнули позначки у 66 доларів
Техгігант PayPal веде перемовини з соціальною мережею Pinterest щодо придбання за 40 млрд доларів.
PayPal хоче придбати Pinterest за близько 40 мільярдів доларів - ЗМІ Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише Економічна правда.

Так, йдеться про викуп компанії за ціною 70 доларів за акцію. Якщо брати публічні акції Pinterest класу А, сума угоди становитиме близько 39 млрд доларів.

Водночас якщо врахувати непублічні акції класу В, вартість угоди сягає 45 млрд доларів.

Акції Pinterest у Нью-Йорку після повідомлення злетіли на 19% і сягнули позначки у 66 доларів. Натомість акції PayPal впали на 3.3%, чим призвели до капіталізації у 309 млрд доларів.

Bloomberg зазначає, що Pinterest наразі проходить через складний період у зв’язку зі звільненням співзасновника компанії Евана Шарпа. Він опікувався дизайном компанії та продуктовою командою. Крім того, низка колишніх співробітниць звинувачують компанію у дискримінації щодо жінок.

Pinterest стала публічною у 2019 році та стартувала з капіталізацією у 10 млрд доларів.

Нагадаємо, що міжнародна платіжна система PayPal оголосила, що домовилась про купівлю японської платформи Paidy, яка надає можливість платити за покупки в розстрочку.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2021 09:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.