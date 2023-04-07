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ПОЛІТИКА

Передача Україні майже $3 мільярдів від продажу "Челсі" відкладена через затягування процесу

07 квітня 2023, 16:03
Передача Україні майже $3 мільярдів від продажу
Мова йде про майже три мільярди доларів, які мали надійти на рахунок спеціального благодійного фонду.

Фонд, який створюється для допомоги Україні за рахунок коштів, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" на суму 2,34 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд), майже готовий до запуску, і вже визначився з кандидатурою голови правління, але схвалення урядом Великобританії триває довше, ніж очікувалося.

Про це пише Bloomberg.

"Ми готові до роботи та чекаємо на схвалення. Але існують складності та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великобританією та ЄС, так і всередині Великобританії", - прокоментував ситуацію виконувач обов’язків генерального директора нового фонду Майк Пенроуз, який раніше був виконавчим директором Unicef у Великій Британії.

Пенроуз сказав, що його команда завершила подачу усіх  документів, необхідних для створення фонду, включно з пропозицією генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови та список кандидатів у правління з семи членів.

"Ми не збираємося приймати жодних рішень, поки не дізнаємося, що гроші надійдуть. Ми не хочемо закінчити з благодійністю, але без грошей", - зазначив він.

Минулого року уряд Великої Британії виділив близько 200 000 фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат, пов’язаних зі створенням благодійної організації, а також для найму експертів для розробки плану використання коштів. За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проектах, які підтримують медичні, освітні програми та програми надання притулку для українців.

російський бізнесмен Роман Абрамович у березні 2022 року виставив футбольний клуб "Челсі" на продаж після того, як потрапив під персональні британські санкції, введені у відповідь на вторгнення рф в Україну. В травні він повідомив, що продав лондонський футбольний клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Болі.

Водночас Абрамович не отримав вигоди від продажу клубу та сам запропонував створити благодійний фонд у який будуть передані всі кошти, які згодом передадуть жертвам війни в Україні. Тим не менше майже рік після продажу кошти і досі залишаються замороженими на банківському рахунку Великобританії.

У січні британська газета Telegraph повідомляла, що уряд Великої Британії був близький до того, щоб передати виручені кошти фонду, а до домовленостей залишилося ще кілька тижнів, однак ситуація і досі залишається замороженою.

Планується, що виручені кошти будуть передані фонду під керівництвом Пенроуза. Як тільки заснування буде завершено, йому потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії на доступ до коштів до Управління з виконання фінансових санкцій, департаменту казначейства Великобританії, який відповідає за санкції, сказав він.

Тоді уряд Великобританії повинен буде оцінити заявку на ліцензію щодо ризиків обходу санкцій, сказав він. Весь процес, імовірно, займе значний період часу.

продажЧелсіабрамович

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