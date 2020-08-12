Перевантажені фури: до бюджету надійшло ще 1,6 мільйона штрафів Найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській і Київській областях

Із 30 листопада по 6 грудня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів та нарахували 1,6 млн грн плати за перевантаження.

Фото: logist.today

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури. Зазначається, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській і Київській областях. При цьому, у перший тиждень грудня у порівнянні з тижнем 23-29 листопада показники ефективності габаритно-вагового контролю підвищилися у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Читайте також: "Сільпо" не має доплачувати податковій 230 мільйонів - рішення суду

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