ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) опублікувала відео з камери марсоходу Perseverance на Червоній планеті, на якому чутно звук, що видає лазерна пушка марсоходу при кожному попаданні по камінню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Perseverance почав досліджувати Марс за допомогою лазера
Астрономи зможуть зробити висновки про фізичну структуру матеріалу (каміння), аналізуючи дані про інтенсивність удару лазеру
Фото: NASA`s Mars Exploration Program
За даними NASA, 2 березня лазер завдав 30 ударів по гірському каменю, який знаходився на відстані у близько 3,1 метр., повідомляє "Укрінформ". Клацання, що видає лазерна пушка при кожному вдалому попаданні, було записане камерою SuperCam, яка встановлена на марсоході Perseverance.
Зазначається, що астрономи зможуть зробити висновки про фізичну структуру матеріалу (каміння), аналізуючи дані про інтенсивність удару лазеру.
"Ці записи продемонстрували, що наш мікрофон не тільки добре функціонує, але ми також маємо дуже якісний сигнал для наших наукових досліджень", - заявила науковець Наомі Мюрдок.
Нагадаємо, що Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу
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11 03 2021 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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