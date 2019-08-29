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Першим віцеспікером обрано Руслана Стефанчука

За нього проголосували 330 депутатів
Верховна Рада дев'ятого скликання обрала першим віцеспікером представника президентської партії "Слуга народу" Руслана Стефанчука.
Першим віцеспікером обрано Руслана Стефанчука Фото:LB.ua

Під час свого виступу він сказав, що бачить своїм основним завданням систематизацію українського законодавства і очищення його від "радянського сміття".

Також він повідомив, що хоче домогтися від Верховної Ради створення якісних законопроєктів.

"Я щиро сподіваюся, що в цьому парламенті під егідою європейськості перестануть штампувати закони, перекладені ґуґлом і поправлені вордом", - сказав Стефанчук.

Руслан Стефанчук закінчив Хмельницький інститут управління і права за спеціальністю "Правознавство", потім працював там на посадах старшого викладача, завідувача кафедри, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін.

З 2005 по 2011 рік - проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права.

З 2011 по 2013 рік - завідувач відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

З 2013 по 2014 рік - завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 по 2016 рік - проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

З 2016 - проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 став ідеологом штабу Володимира Зеленського на президентських виборах. Познайомився із Зеленським у студентські роки завдяки КВН.

21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником, а пізніше представником президента у Верховній Раді України.

Нагадаємо, що раніше Рада обрала спікером іншого представника "Слуги народу" Дмитра Разумкова.

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