Першим віцеспікером обрано Руслана Стефанчука

За нього проголосували 330 депутатів

Верховна Рада дев'ятого скликання обрала першим віцеспікером представника президентської партії "Слуга народу" Руслана Стефанчука.

Під час свого виступу він сказав, що бачить своїм основним завданням систематизацію українського законодавства і очищення його від "радянського сміття".

Також він повідомив, що хоче домогтися від Верховної Ради створення якісних законопроєктів.

"Я щиро сподіваюся, що в цьому парламенті під егідою європейськості перестануть штампувати закони, перекладені ґуґлом і поправлені вордом", - сказав Стефанчук.

Руслан Стефанчук закінчив Хмельницький інститут управління і права за спеціальністю "Правознавство", потім працював там на посадах старшого викладача, завідувача кафедри, доцента, професора кафедри цивільно-правових дисциплін.

З 2005 по 2011 рік - проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права.

З 2011 по 2013 рік - завідувач відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

З 2013 по 2014 рік - завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 по 2016 рік - проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

З 2016 - проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 став ідеологом штабу Володимира Зеленського на президентських виборах. Познайомився із Зеленським у студентські роки завдяки КВН.

21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником, а пізніше представником президента у Верховній Раді України.

Нагадаємо, що раніше Рада обрала спікером іншого представника "Слуги народу" Дмитра Разумкова.