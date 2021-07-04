ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИNASA планує не раніше неділі, 11 квітня, зробити першу спробу польоту вертольота Ingenuity на Марсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перший політ вертольота на Марсі запланували на 11 квітня
Під час першого польоту вертоліт повинен піднятися на висоту три метри
Фото: newatlas.com
Це буде перший в історії політ за межами Землі, повідомляє "Укрінформ".
Під час першого польоту вертоліт повинен піднятися на висоту три метри. У наступних польотах планується, що він буде літати на рівні п'яти метрів над поверхнею планети.
Ingenuity вагою менше 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance.
Нагадаємо, що мінігелікоптер "Ingenuity" Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив успішну посадку на Марсі
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07 04 2021 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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