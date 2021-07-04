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Перший політ вертольота на Марсі запланували на 11 квітня

Під час першого польоту вертоліт повинен піднятися на висоту три метри
NASA планує не раніше неділі, 11 квітня, зробити першу спробу польоту вертольота Ingenuity на Марсі.
Перший політ вертольота на Марсі запланували на 11 квітня Фото: newatlas.com

Це буде перший в історії політ за межами Землі, повідомляє "Укрінформ".

Під час першого польоту вертоліт повинен піднятися на висоту три метри. У наступних польотах планується, що він буде літати на рівні п'яти метрів над поверхнею планети.

Ingenuity вагою менше 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance.

Нагадаємо, що мінігелікоптер "Ingenuity" Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив успішну посадку на Марсі

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07 04 2021 15:56
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