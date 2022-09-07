CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні набрала необхідні 25 000 голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 000 голосів: що далі
Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
Про це йдеться на сайті електронних петицій.
Зазначимо, петиція була розміщена 3 червня 2022 року і за місяць набрала необхідну кількість голосів.
"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджуючий офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар", - пише автор петиції.
Що далі
Відповідно до закону "Про звернення громадян" адресована президенту України петиції після того, як набирає 25 000 голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.
Таким чином, президент Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. І або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія з 2022 року легалізує одностатеві шлюби.
До цього в Ізраїлі дозволили одностатевим парам мати дітей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 07 2022 16:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ВІДЕО Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху
No articles