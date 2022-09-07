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Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 000 голосів: що далі

В Україні набрала необхідні 25 000 голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів.
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала 25 000 голосів: що далі Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
Про це йдеться на сайті електронних петицій.
 
Зазначимо, петиція була розміщена 3 червня 2022 року і за місяць набрала необхідну кількість голосів.
 
"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджуючий офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар", - пише автор петиції.
 
Що далі
Відповідно до закону "Про звернення громадян" адресована президенту України петиції після того, як набирає 25 000 голосів, має бути розглянута протягом не більше 3 місяців з дня її оприлюднення.
 
Таким чином, президент Володимир Зеленський до осені має відреагувати на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. І або на підставі нормативних документів відмовити в легалізації, або дати цьому процесу подальший хід.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія з 2022 року легалізує одностатеві шлюби.
 
До цього в Ізраїлі дозволили одностатевим парам мати дітей.
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09 07 2022 16:44
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