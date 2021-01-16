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Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини в ЄС

Затримка в поставках вакцини зачепить тільки період до 25 січня
Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини від Covid-19 в країни ЄС.
Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини в ЄС Фото: вакцина (freepik)

"Pfizer і BioNTech розробив план, який дасть змогу наростити виробничі потужності в Європі. Ми зможемо поставити набагато більше доз у другому кварталі", - повідомили компанії, зазначає "Інтерфакс-Україна".

У їхній заяві пояснюється, що "ми зможемо повернутися до початкового плану поставок в ЄС, починаючи з 25 січня. Ми збільшимо обсяги поставок з 15 лютого".

Таким чином затримка в поставках вакцини зачепить тільки період до 25 січня, пояснюють ЗМІ. Раніше цього тихня в Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти заплановану кількість доз вакцини для ЄС протягом трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів. Такі плани викликали тривогу в ЄС, де проходить кампанія з вакцинації населення від Covid-19, причому на цьому етапі застосовується переважно якраз вакцина від Pfizer і BioNTech.

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16 01 2021 15:21
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