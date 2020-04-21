Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу - дослідження "Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн."

При цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази.

Фото: УНІАН

Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу, а з кожним тижнем відсоток працюючих компаній зменшується. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані компанії по автоматизації ресторанів Poster, зазначає "Економічна правда". При цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази. "Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Приблизно 30% магазинів в Україні можуть не відкритися після карантину

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