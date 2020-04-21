БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПри цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу - дослідження
"Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн."
Фото: УНІАН
Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу, а з кожним тижнем відсоток працюючих компаній зменшується.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані компанії по автоматизації ресторанів Poster, зазначає "Економічна правда".
При цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази.
"Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн", - йдеться у повідомленні.
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