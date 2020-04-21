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Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу - дослідження

"Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн."
При цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази.
Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу - дослідження Фото: УНІАН

Під час карантину 62% ресторанів припинили свою роботу, а з кожним тижнем відсоток працюючих компаній зменшується.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані компанії по автоматизації ресторанів Poster, зазначає "Економічна правда".

При цьому, продажі у закладів громадського харчування скоротилися у три рази. 

 

"Загальний обіг клієнтів Poster складав 230 млн грн до карантину, тепер він складає лише 63 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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21 04 2020 14:15
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