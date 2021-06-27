Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підвищення пенсії: скільком українцям чекати на індексацію з 1 липня

З 1 липня індексацію пенсій проведуть для понад мільйона українців
"Треба сказати, що ми з 1 липня для більш ніж мільйона людей, будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію", - сказала Марина Лазебна.
Підвищення пенсії: скільком українцям чекати на індексацію з 1 липня Фото: fotogestoeber/fotolia

Як передає "Укрінформ", про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Треба сказати, що ми з 1 липня для більш ніж мільйона людей, будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію. У 2017 році було так ухвалене пенсійне законодавство, і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. І тому ми не могли залишити. Тому що ціни зростають, житлово-комунальні тарифи зростають... Як не індексувати пенсії? Пенсія - це теж дохід. Вона має не знецінюватися. І це, до речі, теж норма Конституції, яку ми маємо виконувати. Тому зараз ще 1 мільйону додамо по 100 гривень. Це буде щомісячна доплата до пенсії", - сказала Лазебна.

Вона додала, що під це підвищення потрапить загалом 10,5 мільйонів пенсіонерів.

"І 5 мільйонів з них ми даємо цільові, адресні програми. Цим людям за 75 років, за 80 років", - заявила міністр.

Нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи гарантуватиме українцям гідне забезпечення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2021 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.