Підвищення пенсії: скільком українцям чекати на індексацію з 1 липня

"Треба сказати, що ми з 1 липня для більш ніж мільйона людей, будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію", - сказала Марина Лазебна.

Як передає "Укрінформ", про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Треба сказати, що ми з 1 липня для більш ніж мільйона людей, будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію. У 2017 році було так ухвалене пенсійне законодавство, і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. І тому ми не могли залишити. Тому що ціни зростають, житлово-комунальні тарифи зростають... Як не індексувати пенсії? Пенсія - це теж дохід. Вона має не знецінюватися. І це, до речі, теж норма Конституції, яку ми маємо виконувати. Тому зараз ще 1 мільйону додамо по 100 гривень. Це буде щомісячна доплата до пенсії", - сказала Лазебна.

Вона додала, що під це підвищення потрапить загалом 10,5 мільйонів пенсіонерів.

"І 5 мільйонів з них ми даємо цільові, адресні програми. Цим людям за 75 років, за 80 років", - заявила міністр.

Нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи гарантуватиме українцям гідне забезпечення.