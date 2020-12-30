Підвищення тарифу на електроенергію пришвидшить інфляцію – експерти
Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на Експертну платформу Національного банку.
"Частка електричної енергії у ваговій структурі для розрахунку індексу споживчих цін (на основі структури індивідуального споживання) становить 0,983%, якщо прийняти загальний споживчий кошик за 100%. Отже, таке підвищення тарифу на е/е збільшує загальну інфляцію у 2021 році на 0,39 відсоткового пункту", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають експерти, вага електроенергії в структурі споживчого кошика дещо відрізняється залежно від регіону, зокрема в Києві цей показник становить 0,78%, а східному регіоні - 0,731%, в причорноморському і поліському - 1,183% і 1,16% відповідно.
Отже, вплив на регіональну інфляцію відрізнятиметься, якщо припустити, що середній показник споживання е/е домогосподарствами однаковий у всій країні, але не перевищуватиме 0,5 п.п.
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