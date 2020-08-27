В Україні введуть RAB-тарифи на електроенергію
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила зміни до низки постанов щодо стимулюючого тарифоутворення, встановивши норми доходу на стару і нову базу активів на рівні 3% і 16,74% відповідно, повідомляє "Економічна правда".
Відповідно до проєктів постанов, на перший регуляторний період (три роки) встановлюються окремі регуляторні норми доходу для "старої" і "нової" бази активів - 3% і 15,72%, досягнення встановлених показників якості послуг переноситься з 8-го на 13-й рік після переходу на стимулююче тарифоутворення.
У той же час комісія підтримала пропозицію "з голосу" про підвищення рівня прибутковості на "нову" базу активівдо 16,74%.
Основним питанням, що викликало дискусії під час засідання, було питання норми доходу на стару базу активів.
На думку депутатів і представників громадських організацій, що брали участь в засіданні, цю норму доходу необхідно встановлювати на рівні до 8%. Зі свого боку комісія не підтримала ці пропозиції.
Згідно з повідомленням НКРЕКП, відповідно до затвердженої методики стимулюючого тарифоутворення, передбачається, що втрати в мережах операторів системи розподілу повинні знизитися, принаймні, на 1% на першому класі напруги і на 3,5% - на другому класі напруги щорічно.
Зазначається, що регулятор буде аналізувати макрофінансові і економічні показники України, збалансованість роботи ринку, вартість електроенергії як товару і при позитивних сигналах повернеться до розгляду питання збільшення показників прибутковості ВСР з одночасним скороченням терміну досягнення цільових показників.
Про терміни переходу на стимулююче тарифоутворення поки не повідомляється.
НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.
Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.
Колишній прем’єр-міністр Гройсман заявляв, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.
Читайте також: Нацкомісія з тарифів затвердила знижені "зелені" тарифи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта