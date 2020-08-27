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В Україні введуть RAB-тарифи на електроенергію

Основним питанням, що викликало дискусії під час засідання, було питання норми доходу на стару базу активів
Відповідно до проєктів постанов, на перший регуляторний період (три роки) встановлюються окремі регуляторні норми доходу для "старої" і "нової" бази активів - 3% і 15,72%, досягнення встановлених показників якості послуг переноситься з 8-го на 13-й рік після переходу на стимулююче тарифоутворення.
В Україні введуть RAB-тарифи на електроенергію Фото: з вільних джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила зміни до низки постанов щодо стимулюючого тарифоутворення, встановивши норми доходу на стару і нову базу активів на рівні 3% і 16,74% відповідно, повідомляє "Економічна правда".

 

Відповідно до проєктів постанов, на перший регуляторний період (три роки) встановлюються окремі регуляторні норми доходу для "старої" і "нової" бази активів - 3% і 15,72%, досягнення встановлених показників якості послуг переноситься з 8-го на 13-й рік після переходу на стимулююче тарифоутворення.

У той же час комісія підтримала пропозицію "з голосу" про підвищення рівня прибутковості на "нову" базу активівдо 16,74%.

Основним питанням, що викликало дискусії під час засідання, було питання норми доходу на стару базу активів.

На думку депутатів і представників громадських організацій, що брали участь в засіданні, цю норму доходу необхідно встановлювати на рівні до 8%. Зі свого боку комісія не підтримала ці пропозиції.

Згідно з повідомленням НКРЕКП, відповідно до затвердженої методики стимулюючого тарифоутворення, передбачається, що втрати в мережах операторів системи розподілу повинні знизитися, принаймні, на 1% на першому класі напруги і на 3,5% - на другому класі напруги щорічно.

Зазначається, що регулятор буде аналізувати макрофінансові і економічні показники України, збалансованість роботи ринку, вартість електроенергії як товару і при позитивних сигналах повернеться до розгляду питання збільшення показників прибутковості ВСР з одночасним скороченням терміну досягнення цільових показників.

Про терміни переходу на стимулююче тарифоутворення поки не повідомляється.

НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Колишній прем’єр-міністр Гройсман заявляв, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

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27 08 2020 10:13
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