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Підвищення з 1 грудня: Пенсійний фонд отримав 18 мільярдів на пенсії

Пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати
Кабінет Міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн.
Підвищення з 1 грудня: Пенсійний фонд отримав 18 мільярдів на пенсії Фото: з відкритих джерел

Про це відомо з засідання уряду 6 жовтня, прем’єр Денис Шмигаль у Telegram, пише "Економічна правда".

Пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати. Виплати становитимуть 2600 грн замість 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років.

Своїм рішення уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду на понад 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Доходи зростуть коштом держбюджету та власних надходжень.

Нагадаємо, що у рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.

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06 10 2021 16:44
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