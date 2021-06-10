Підвищення з 1 грудня: Пенсійний фонд отримав 18 мільярдів на пенсії

Пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати

Кабінет Міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн.

Про це відомо з засідання уряду 6 жовтня, прем’єр Денис Шмигаль у Telegram, пише "Економічна правда".

Пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати. Виплати становитимуть 2600 грн замість 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років.

Своїм рішення уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду на понад 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Доходи зростуть коштом держбюджету та власних надходжень.

Нагадаємо, що у рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі 5 кроків підвищення пенсій.