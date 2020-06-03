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"Пігулки" щастя й "ліки" від заздрощів: у Рівному відкрилася аптека-музей

На переконання автора ідеї створення такої аптеки Володимира Синяка, який присвятив велику частину свого життя розвитку фармацевтичної галузі, музей, беззаперечно, стане однією з туристичних візитівок Рівненщини
Дух середньовіччя, сучасності й інтерактивності поєднала аптека-музей, яка у Рівному відчинила свої двері перед місцевими жителями, гостями міста, туристами.
"Пігулки" щастя й "ліки" від заздрощів: у Рівному відкрилася аптека-музей Фото: rv.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає УКРІНФОРМ.

"У приміщенні однієї з найстаріших аптек Рівного запрацював музей. Аптека на вулиці Соборній, 187 діє там ще від початку XX століття. Для перших відвідувачів аптеки-музею у четвер, 5 березня, провели невеличку екскурсію та організували театральне дійство. Тут багато цікавих експонатів, серед яких "пігулки" для щастя, "ліки" від заздрощів. Є тут фігура першого директора аптеки, яку виготовили майстри рівненського лялькового театру", - йдеться у повідомленні.

На переконання автора ідеї створення такої аптеки Володимира Синяка, який присвятив велику частину свого життя розвитку фармацевтичної галузі, музей, беззаперечно, стане однією з туристичних візитівок Рівненщини.

У закладі представлені старовинні меблі та своя аптечна лабораторія. Серед пам’яток – 100-літній касовий апарат, за допомогою якого колись не лише фіксували продаж препаратів, а й вели облік пацієнтів і відкривали кредити. Також тут є скриня і стілець фармацевта, колби, мензурки, ваги та ступки.

А провізори музейної аптеки готові проводити майстер-класи.

Нагадаємо, що на в'їздах до обласного центру Рівненщини встановлять оригінальні вказівники з підсвіткою, що вказуватимуть напрям до "Таємничих підземель Рівного".

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06 03 2020 14:20
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