У Рівному з'являться стилізовані вказівники до таємничих підземель
Розпорядження про встановлення дороговказів підписав міський голова Володимир Хомко, повідомляє "РадіоТрек", передає УКРІНФОРМ.
"Хочемо, щоб це (форма вказівників – ред.) було схоже на своєрідний вхід, як арочний прохід, подібний до того, що ми розкопали, щоб це був такий елемент конструкції. Тобто, щоб була якась площина, де можна, наприклад, вивісити години роботи, напрямок руху, скільки кілометрів. Але хочемо, щоб це було стилізовано, щоб це не було просто як білборд, чи вказівник, чи як дошка", – розповів менеджер з комунікацій проєкту "Таємничі підземелля Рівного" Олесь Лопачук.
За його словами, найімовірніше, арки створять із цегли. Які вони будуть заввишки – ще невідомо. Зараз шукають пропозиції, хто їх зможе виготовити.
Стилізовані інформаційні таблички вказуватимуть напрям до туристичного об’єкта, який створюють за грант ЄС, – "Таємничі підземелля Рівного" – у парку імені Шевченка.
Розташувати один із вказівників запланували на вулиці Київській біля зупинки "Зоопарк", другий – на вулиці Січових Стрільців біля будинку №29А (на в'їзді у місто зі сторони Дубна).
Кошти на нові об'єкти для туристів передбачені проєктом. Орієнтовно, вказівники встановлять до кінця весни. Адже влітку планують відкрити туристичний об’єкт "Таємничі підземелля Рівного".
Нагадаємо, що в Яремче взялися за оновлення Туристичного каталогу, в нього будуть включені як нові бізнесові пропозиції, так і нові атракції.
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